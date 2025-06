Sondrio riqualificazione riuscita alla Castellina con parcheggi servizi e ciclabile

trasformato un'area un tempo degradata in un moderno polo di convivialità e sostenibilità. La riqualificazione della Castellina rappresenta un esempio virtuoso di come investimenti mirati possano migliorare la qualità della vita, offrendo spazi più sicuri, verdi e funzionali per residenti e visitatori. Un passo avanti concreto verso un territorio più bello, vivo e rispettoso dell'ambiente.

Una superficie complessiva di oltre 18 mila metri quadrati riqualificata, illuminata e videosorvegliata, nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, 100 nuovi alberi e 600 arbusti messi a dimora, aiuole e un parcheggio con 200 posti auto. L'intervento alla Castellina, da poco ultimato, ha.

