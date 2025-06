Sondaggi politici il campo largo ha quasi raggiunto le destre | ora Meloni non sembra più imbattibile

Mentre i sondaggi politici rivelano un riequilibrio tra le forze in campo, il centrodestra si avvicina al cuore del campo largo, sfumando la convinzione di un’egemonia imbattibile di Meloni. Con Fratelli d’Italia in lieve calo e il Pd in ascesa, il quadro si ridisegna, alimentando nuove prospettive per le prossime elezioni. Il panorama politico si prepara a sorprenderti, portando con sé cambiamenti che potrebbero rivoluzionare gli equilibri di potere.

La distanza resta, ma si accorcia leggermente. Fratelli d’Italia perde consensi, mentre negli ultimi sondaggi a guadagnare è il Pd, come dimostra la rilevazione dell’istituto Noto per Porta a Porta. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle mentre sono stabili Lega e Forza Italia. Il sondaggio mostra qualche variazione anche a livello di coalizioni. Il centrodestra perde mezzo punto percentuale, attestandosi ora al 49,5%. Il centrosinistra, invece, guadagna la stessa percentuale e raggiunge il 30%. Ma le cose sarebbero molto diversamente in caso di campo largo: la cifra salirebbe al 48,5%, con una crescita di un punto e un dato vicinissimo a quello del centrodestra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, il campo largo ha quasi raggiunto le destre: ora Meloni non sembra più imbattibile

In questa notizia si parla di: sondaggi politici campo largo

