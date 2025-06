Sollievo in via del Mezzetta Sgomberate le baracche | Abbiamo liberato il parco

A Firenze, il parco di Via del Mezzetta ha finalmente visto un passo deciso verso il risanamento: dopo anni di degrado causato da baracche, spaccio e tensioni, le autorità hanno sgomberato le strutture abusive. Ora, con l’area libera, si apre una speranza concreta per restituire sicurezza e vivibilità a cittadini, animali e visitatori. Un nuovo inizio che potrebbe segnare la svolta tanto attesa per questa parte della città.