Solidarietà | una poltrona per la dialisi

generosità a chi ha più bisogno, dimostrando come un piccolo gesto possa fare la differenza nella vita di tanti pazienti. Con questa nuova poltrona, il reparto di Nefrologia di Arezzo potrà garantire cure più confortevoli e dignitose, rafforzando il legame tra comunità e sanità. La solidarietà si traduce in speranza: perché insieme possiamo costruire un futuro migliore.

Una poltrona per dialisi del valore di circa 2500 euro è andata ad aggiungersi ai dispositivi in dotazione al reparto di Nefrologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, diretto dal Paolo Conti. Una donazione che arriva dall'associazione PB73 Odv che, ancora una volta, ha rivolto la propria.

