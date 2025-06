Solidarietà a Gaza | anche il Comune di Chivasso espone la bandiera palestinese

In un gesto di solidarietà che attraversa Piemonte e Italia, anche il Comune di Chivasso ha esposto la bandiera palestinese, un simbolo di vicinanza al popolo di Gaza. Dopo l’atto coraggioso a Torino, dove la bandiera è apparsa sul monumento dedicato a Vittorio Emanuele Filiberto, l’amministrazione comunale di Chivasso decide di unirsi alla voce di speranza e solidarietà. Un gesto che rafforza il legame tra comunità e cause umanitarie, dimostrando come […]

Anche Chivasso si schiera al fianco del popolo palestinese. In Piemonte sventola un’altra bandiera, dopo quella apparsa e poi rimossa dal monumento equestre dedicato a Vittorio Emanuele Filiberto (“Caval ‘d Brons) nel cuore di Torino, in piazza San Carlo. Così l’amministrazione comunale ha deciso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Solidarietà a Gaza: anche il Comune di Chivasso espone la bandiera palestinese

In questa notizia si parla di: Chivasso Bandiera Solidarietà Gaza