Solaxy lancia la prima testnet Layer-2 su Solana e raccoglie 45 milioni di dollari | 11 giorni al termine della prevendita

Solaxy ($SOLX) si prepara a rivoluzionare l’ecosistema Solana, offrendo soluzioni innovative per superare i limiti di scalabilità e potenziare il valore del token $SOL. Con quasi 45 milioni di dollari raccolti durante la sua prevendita, la prima Layer-2 di Solana si avvicina al traguardo finale, promettendo di cambiare il volto delle crypto. Resta sintonizzato: l’evoluzione di Solana sta per raggiungere un nuovo livello.

Solaxy ($SOLX), la prima Layer-2 di Solana, punta a risolvere i limiti di scalabilità della chain e rilanciare il valore del token $SOL nel mercato crypto. La prevendita di Solaxy ($SOLX), la prima Layer-2 operativa costruita per l'ecosistema Solana, ha raccolto quasi 45 milioni di dollari, mentre il termine della presale si avvicina: mancano soltanto .

Il token di Solaxy è pronto al suo lancio: Tutto quello che devi sapere