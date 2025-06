Soggiorno climatico per gli anziani via alle domande L' assessore | Benessere socialità e attenzione

Il benessere degli anziani al centro dell’attenzione: il Comune di Casaluce ha lanciato un avviso per un soggiorno climatico dedicato a over 65, promuovendo socialità e salute. L’iniziativa, prevista tra agosto e settembre 2025 in una suggestiva località balneare, rappresenta un’opportunità unica per migliorare qualità di vita e rafforzare i legami comunitari. Sei interessato a saperne di più? Ecco tutte le domande più frequenti e come partecipare.

Il Comune di Casaluce ha pubblicato un avviso per l'organizzazione di un soggiorno climatico dedicato agli anziani over 65 residenti sul territorio comunale. L'iniziativa, prevista tra la seconda metà di agosto e i primi venti giorni di settembre 2025, si svolgerà in una località balneare della.

PARTONO LE ISCRIZIONI PER I SOGGIORNI CLIMATICI OVER 65