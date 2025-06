Sogepu e Montedoglio temi ’caldi’ in Consiglio

Città di Castello si prepara a un consiglio comunale decisivo, con il caso Sogepu al centro dell’attenzione. Tra bilanci controversi e la delicata nomina dell’amministratore unico, i membri dell’assise affrontano questioni calde che potrebbero segnare il futuro dell’ente. La doppia seduta, convocata nel cuore della residenza municipale, promette momenti intensi di confronto e decisioni cruciali per la comunità. Resta da scoprire come si evolveranno gli sviluppi.

CITTÀ DI CASTELLO – Il caso Sogepu, con le questioni relative al bilancio e alla nomina del nuovo amministratore unico, sarà uno degli argomenti al vaglio del consiglio comunale che si riunisce oggi con una doppia seduta. Il presidente Luciano Bacchetta ha convocato la massima assise nella residenza municipale di piazza Gabriotti, per un question time alle ore 17 e per una successiva seduta ordinaria alle ore 18. Il complesso caso Sogepu- la partecipata del Comune che in Sogeco gestisce il servizio rifiuti nell’Ambito- sarà affrontato dall’assessore con delega Mauro Mariangeli in risposta al documento del capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni. 🔗 Leggi su Lanazione.it