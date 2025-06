Sofia Raffaeli si qualifica per due finali agli Europei di ginnastica ritmica Dragas fuori di un soffio

Sofia Raffaeli fa sognare l'Italia agli Europei di ginnastica ritmica a Tallinn, conquistando due finali di specialità e sfiorando di un soffio il podio. La talentuosa atleta marchigiana, già protagonista in Coppa del Mondo, si conferma tra le migliori d’Europa, dimostrando grinta e talento sul palcoscenico internazionale. La sua determinazione promette ancora grandi emozioni: resta con noi per scoprire come si concluderà questa entusiasmante avventura!

Sofia Raffaeli ha raggiunto l'obiettivo prefissato per la prima giornata di qualificazione agli Europei 2025 di ginnastica ritmica, staccando il biglietto per le finali di specialità con entrambi gli attrezzi protagonisti in questo giovedì di inizio giugno sulla pedana di Tallinn (Estonia). La fuoriclasse marchigiana, presentatasi in terra baltica dopo aver vinto il concorso generale individuale in una tappa di Coppa del Mondo ed essersi imposta in European Cup, ha brillato tra cerchio e palla. Al cerchio ha confezionato un esercizio di mirabile caratura, condito da 13.3 di difficoltà e la cui esecuzione è stata premiata con 8.

