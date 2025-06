società della salute il comune frena nessuna uscita ma i rilievi restano

Il Comune di Siena sceglie di mantenere la Società della Salute, respingendo le esternazioni di uscita. Tuttavia, i rilievi e le questioni sul ruolo e le quote capitarie restano aperti, pronti a essere affrontati nella riunione di oggi. Una decisione che potrebbe segnare un nuovo corso nell'organizzazione dei servizi sociosanitari locali, con il futuro dell’ente ancora da definire. Il dibattito si accende: quali saranno le prossime mosse?

Il Comune di Siena alla fine non lascerà la Società della salute, come era prevedibile, ma porrà questione rilevanti sul proprio ruolo all’interno dell’ente che proprio oggi avrà una riunione sul tema fondamentale delle quote capitarie che spettano a ciascun Comune. La riunione di maggioranza che si è tenuta ieri sera, introdotta dalla relazione dell’assessore Giuseppe Giordano, ha sostanzialmente sgombrato dal tavolo la questione rimbalzata negli ultimi giorni e fino a ieri mai smentita. Ma è il sindaco Nicoletta Fabio, parlando di "riflessione sui meccanismi di gestione e sull’efficienza dei servizi erogati", a mettere in evidenza i punti che per il Comune non vanno. 🔗 Leggi su Lanazione.it