Soccorso Alpino organizza gita speciale per studentessa con disabilità esclusa da escursione scolastica

Una storia di solidarietà e inclusione che illumina il cammino dell’uguaglianza. Quando l’esclusione sembrava infrangere un sogno, il Soccorso Alpino ha dimostrato quanto il cuore possa fare la differenza, organizzando una gita speciale per una studentessa con disabilità. Questa iniziativa non solo ha aperto le porte alla sua esperienza educativa, ma ha anche regalato un messaggio potente: nessuno deve essere lasciato indietro. E così, la vera avventura è diventata un esempio di speranza.

Una studentessa con disabilità di una scuola superiore ha finalmente potuto partecipare a una gita scolastica grazie all'intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. L'iniziativa ha permesso alla ragazza di vivere un'esperienza educativa insieme ai suoi compagni, dopo essere stata inizialmente esclusa per problemi tecnici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

