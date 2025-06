Smisurata Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci è la mostra aperta fino all' 8 settembre 2025 negli spazi del Gamberini allestita dall' architetto Ibrahim Kombarji i

Scopri la straordinaria esposizione "Smisurata: Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci", un viaggio tra grandi capolavori contemporanei allestito nell’elegante cornice del Gamberini fino all’8 settembre 2025. Curata dall’architetto Ibrahim Kombarji, questa mostra invita a immergersi in un dialogo tra arte e spazio, offrendo un’occasione unica per ammirare opere di artisti di calibro internazionale. Non perdere l’opportunità di esplorare questa straordinaria avventura visiva.

P rato, 5 giu. (askanews) – Smisurata, Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci è la mostra aperta fino all’8 settembre 2025 negli spazi del Gamberini allestita dall’architetto Ibrahim Kombarji in dialogo con il team del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci con opere di Marco Bagnoli, Luca Bertolo, Lorenzo Bonechi, Enzo Cucchi, Caterina De Nicola, Karen Kilimnik, Will Kopf, Jannis Kounellis, Lorenza Longhi, Mario Merz, Jacopo Milioni, Julian Opie, Mimmo Paladino, Paolo Parisi e Remo Salvadori. Leggi anche › Flynn, l’AI che va all’università e studia arte: la rivoluzione parte da Vienna Ne ha parlato ad Askanews il direttore del Centro Pecci Stefano Collicelli Cagol: “Smisurata, Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci continua idealmente il percorso di Eccentrica, che è la collezione permanente che è stata allestita dai Formafantasma all’interno dell’ala nuova Nio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Smisurata, Opere XXL dalla collezione del Centro Pecci è la mostra aperta fino all'8 settembre 2025 negli spazi del Gamberini allestita dall'architetto Ibrahim Kombarji i

