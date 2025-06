Smh group capitale sociale a giovani professionisti per crescita impresa

L'apertura del capitale sociale a giovani professionisti rappresenta un modello innovativo per la crescita delle imprese italiane, stimolando nuove idee, competenze e dinamismo. Smh Group, con il suo ecosistema integrato di servizi e consulenza strategica, si distingue come esempio virtuoso di questa rivoluzione imprenditoriale. Un approccio che non solo rafforza la competitivitĂ , ma apre nuove strade per il futuro delle aziende italiane, dimostrando quanto il talento giovane possa essere il motore del progresso.

(Adnkronos) – In che modo l’apertura del capitale sociale a giovani professionisti può rappresentare un modello innovativo per la crescita delle imprese italiane? La risposta arriva da Smh group. "Smh group – spiega all'AdnkronosLabitalia la presidente Sabina Megale Maruggi – è un ecosistema integrato di servizi professionali tradizionali (tax, legal ed engineering) e consulenza strategica, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

