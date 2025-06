Smash for hope a Viareggio il primo torneo nazionale di beach volley per i malati di tumore e leucemia

Viareggio si prepara a vivere un momento di speranza e solidarietà con “Smash for Hope”, il primo torneo nazionale di beach volley dedicato ai giovani pazienti affetti da tumore e leucemia. L’evento, in programma il 7 e 8 giugno alla spiaggia di Marina di Torre del Lago, unisce sport e cuore, offrendo un’occasione unica di sorrisi e rinascita per i ragazzi coinvolti. Un vero esempio di come lo sport possa diventare strumento di cura e speranza.

Viareggio si prepara ad ospitare “Smash for hope”, il primo torneo nazionale di beach volley organizzato per i giovani pazienti malati di tumore o leucemia. L’evento, che si terrà il 7 e 8 giugno alla spiaggia di Marina di Torre del Lago, è stato organizzato nell’ambito del “ Progetto Sport e salute” dall’Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumori e dall’Unità operativa di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara Pisa. L’obiettivo, come si legge nel comunicato, è “ celebrare la vita, la forza e lo spirito di squadra di questi giovani atleti provenienti dai più importanti centri italiani di oncoematologia pediatrica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Smash for hope”, a Viareggio il primo torneo nazionale di beach volley per i malati di tumore e leucemia

