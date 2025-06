Skymetro a Genova l’iter accelera a sorpresa Ma la Soprintendenza resta critica

Il progetto Skymetro a Genova avanza a sorpresa, accelerando i tempi, ma la Soprintendenza mantiene una posizione critica. Il dirigente comunale incaricato dell’opera spinge affinché la Valutazione d’Impatto Ambientale regionale proceda senza indugi, mentre i tecnici del ministero suggeriscono prudenza e richiedono miglioramenti. La sfida tra velocità e tutela ambientale si fa sempre più intensa, lasciando il futuro dell’innovativo sistema di trasporto in bilico: cosa riserveranno le prossime settimane?

