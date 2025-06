Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Aragon Rally Italia Sardegna MXGP Lettonia

Se sei un appassionato di motori, preparati a vivere un weekend di pura adrenalina con Sky Sport e NOW! Dal Motomondiale in Spagna al rally in Italia e l’MXGP in Sardegna, tutte le emozioni sono a portata di click. Non perdere nemmeno un secondo di azione e scopri come seguire ogni gara, dai primi giri alle emozionanti sfide finali. Il mondo dei motori ti aspetta: la vostra passione, inizia ora!

Tornano i motori su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale, il WRC in Italia e l’MXGP. MOTOMONDIALE IN SPAGNA – Il Motomondiale ritorna nella penisola iberica per il Gran Premio di Aragon. Giovedì 5 giugno la conferenza stampa piloti dalle 16, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3.Prima sessione di Moto. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend | MotoGP Aragon, Rally Italia Sardegna, MXGP Lettonia

