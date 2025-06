Sky il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen Non c’è neanche l’accordo col calciatore

Il mercato si infiamma: il Napoli ha respinto l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen, mostrando fermezza nella sua posizione. Secondo Sky Sport e Gianluca Di Marzio, non c’è ancora accordo con l’attaccante nigeriano, che non ha accettato la proposta da 26 milioni più bonus. La situazione resta in stand-by, lasciando aperte tutte le possibilità: sarà ancora lunga la trattativa? Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa dinamica.

Nulla di fatto per Victor Osimhen. Secondo Sky Sport, il Napoli avrebbe rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per l’attaccante nigeriano. Lo scrive Gianluca Di Marzio su X “ Napoli, rifiutate le prime offerte dell’ AlHilal per Osimhen. Il club arabo non ha ancora nemmeno l’intesa con il calciatore che non ha accettato l’offerta da 26 milioni di euro più bonus” Leggi anche: Osimhen sarà venduto senza fare sconti: De Laurentiis vuole 75 milioni Il club arabo aveva fatto la prima offerta ufficiale al club azzurro essendo fortemente motivato a portare Osimhen in squadra prima dell’inizio del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sky, il Napoli ha rifiutato l’offerta dell’Al-Hilal per Osimhen. Non c’è neanche l’accordo col calciatore

