Sisma e Chiesa di San Filippo Neri | i cantieri partono dal 12 giugno

Il comitato per la riapertura della storica Chiesa di San Filippo Neri di Ripatransone torna a chiedere chiarezza e tempestività. Con i cantieri pronti a partire dal 12 giugno, l’attesa si fa lunga e l’incertezza cresce, mentre si sollecitano risposte concrete dalle istituzioni, incluso il senatore Guido Castelli. La comunità aspetta con fiducia, sperando che questa volta i lavori abbiano finalmente inizio senza ulteriori ritardi.

Il comitato per la riapertura della monumentale Chiesa di San Filippo Neri di Ripatransone torna alla carica per sollecitare l'inizio dei lavori facendo appello anche al senatore Guido Castelli "Si attende ancora una risposta – scrive il professor Giorgio Settimo – abbiamo sollecitato anche la Soprintendenza delle belle arti. Che fine ha fatto la cifra stanziata per i lavori? La risposta è sempre la stessa, che presto inizieranno i lavori ma, di fatto, la Chiesa è chiusa da 9 anni". Allora abbiamo cercato di capire come sta la situazione, grazie alla collaborazione del sindaco Alessandro Lucciarini, anche se la Chiesa in questione è di proprietà del FEC che fa capo al Ministero dell'Interno e quindi alla Prefettura di Ascoli.