Sirmione Protezione Civile più forte | arriva il nuovo mezzo da 41mila euro per emergenze e sicurezza

Sirmione si rafforza nella protezione civile con l’arrivo di un nuovo mezzo da 41mila euro, finanziato da Regione e Comune. Questo Ford Custom attrezzato garantirà interventi più tempestivi ed efficaci, salvando vite e tutelando la comunità. Con 9 posti e dotazioni all’avanguardia, il veicolo rappresenta un investimento strategico per la sicurezza del territorio. È un passo avanti decisivo per la protezione civile locale, che si prepara ad affrontare ogni emergenza con maggiore forza e prontezza.

SIRMIONE – Un Ford Custom attrezzato da 41mila euro, finanziato da Regione e Comune, è stato consegnato oggi alle 15.30 ai 125 volontari. Del Gruppo di protezione civile Basso Garda. Si tratta di un Ford Custom Combi da 9 posti, completo di livrea istituzionale giallo blu, lampeggianti e dispositivi acustici. Il veicolo sarà utilizzato per il trasporto volontari sui luoghi d'intervento, assistenza alla popolazione in caso di evacuazioni controllate e traino attrezzature grazie al gancio posteriore. Diventa un mezzo indispensabile anche in vista di eventuali problemi che potrebbero verificarsi in caso dell’arrivo troppo massiccio di visitatori, come successo nelle scorse settimane quando la Perla del Lago è andata in tilt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sirmione, Protezione Civile più forte: arriva il nuovo mezzo da 41mila euro per emergenze e sicurezza

Sirmione Protezione Civile

