Sinner può superare Alcaraz nella ATP Race? Musetti può aiutarlo al Roland Garros | le combinazioni

Il tennis si infiamma a Roland Garros, dove Sinner ha l’opportunità di superare Alcaraz nella classifica ATP Race, grazie alla sua sfida contro Djokovic. Lorenzo Musetti, invece, potrebbe essere l’ago della bilancia, creando combinazioni strategiche che potrebbero influenzare il cammino dei nostri favoriti. Venerdì 6 giugno, la storia del tennis si scriverà sulla terra rossa parigina: il futuro è nelle loro mani.

Jannik Sinner affronterà il serbo Novak Djokovic, mentre Lorenzo Musetti incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz: sono queste le semifinali del Roland Garros, che andranno in scena venerdì 6 giugno sulla terra rossa di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino dovrà vedersela contro il veterano capace di vincere 24 Slam, mentre il toscano sfiderà il campione in carica sul mattone tritato della capitale francese: il numero 1 del mondo partirà con i favori del pronostico ma il balcanico può ancora pungere, mentre il numero 7 del ranking ATP dovrà inventarsi una magia. Il doppio incrocio avrà un interessante risvolto anche nella ATP Race, la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso.

