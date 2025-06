sinner prende a pallate bublik e lui gesto clamoroso parigi spiazzata

Non c’è dubbio che quest’anno il Roland Garros stia regalando emozioni senza precedenti, con sfide epiche e protagonisti pronti a scrivere pagine memorabili di tennis. La corsa verso il titolo si infiamma tra talenti emergenti e leggende del circuito, mentre l’Italia si prepara a incitare i suoi campioni. Quattro grandi stelle, quattro storie da vivere fino all’ultimo punto, perché il fascino del grande slam non si ferma mai.

Il Roland Garros è alle battute finali, con l'Italia pronta a sventolare il suo orgoglio per aver nuovamente messo due tennisti italiani negli ultimi quattro che si contenderanno lo Slam. Lorenzo Musetti s fiderà il fenomeno Carlos Alcaraz, mentre a Jannik Sinner toccherà il gigante serbo Novak Djokovic, a caccia di un ultimo grande trionfo prima di appendere la racchetta al chiodo. Quattro assi, quattro personalità forti e sfaccettate. Non c'è dubbio, però, che la palma di giocatore più simpatico la vinca l'ultimo avversario eliminato da Sinner, cioè il kazako Aleksandr Bublik. Nonostante abbia perso in tre set ai quarti contro il numero uno al mondo ( 6-1; 7-5; 6-0 ), in conferenza stampa post-partita ha scherzato dicendo: "Ce l'avevo quasi fatta ragazzi!".