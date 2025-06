Sinner | il primo album di Panini dedicato al numero uno del tennis

Sinner segna l’inizio di un nuovo capitolo nel mondo delle figurine italiane: un album dedicato al talento e alla grinta del campione numero uno del tennis mondiale. Dal 5 giugno, rivivi le emozioni di ogni punto, ogni vittoria e ogni sfida attraverso una collezione esclusiva che celebra l’eccellenza sportiva e culturale del nostro Paese. L’album, pensato per appassionati, tifosi e...

Panini lancia il primo, attesissimo album di figurine interamente dedicato a Jannik Sinner, il campione altoatesino attuale numero uno del tennis mondiale. A partire dal 5 giugno, sarà protagonista di una collezione unica ed emozionante che unisce due eccellenze italiane: l'intramontabile passione per il tennis e la tradizione editoriale della storica casa modenese. Figurine per appassionati e tifosi. L'album, pensato per appassionati, tifosi e collezionisti, ripercorre la straordinaria carriera di Sinner: dai primi passi sul campo, alle prime vittorie, fino alla scalata verso la vetta del ranking mondiale.