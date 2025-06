Sinner il coach Cahill | Ha capito che il tennis non è la vita

Sei pronto a scoprire il segreto del successo di Jannik Sinner? Darren Cahill, il suo coach, rivela come l’evoluzione mentale del giovane talento abbia trasformato radicalmente il suo approccio al tennis e alla vita. La vera differenza tra il passato e l’oggi sta nella maturità e nell’autoconsapevolezza acquisite, che lo rendono più forte e determinato. È questa crescita interiore a spianargli la strada verso traguardi sempre più ambiziosi.

"La differenza vera è tra quando abbiamo cominciato a lavorare insieme e oggi": il coach di Jannik Sinner, l'australiano Darren Cahill, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Poi ha spiegato: "Prima era più nervoso, preoccupato, stressato da certi dettagli del suo tennis che andavano migliorati. Se non era soddisfatto dell’allenamento o della partita, usciva dal campo portandosi dietro questi pensieri. Ora è più maturo, sicuro di sé, consapevole. Conosce meglio se stesso e il tennis". Cahill, poi, ha rivelato cosa del campione azzurro lo sorprende di più: "La sua personalità fuori dal campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, il coach Cahill: "Ha capito che il tennis non è la vita"

