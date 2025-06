Sinner e Musetti non in chiaro al Roland Garros è polemica tv Binaghi | Inaccettabile

Le semifinali di Roland Garros 2025, tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, stanno scatenando dure polemiche. La mancata trasmissione in chiaro delle partite ha sollevato numerose critiche, tra cui quella di Binaghi, che definisce la decisione inaccettabile. La scelta di limitare la visibilità solo ai canali a pagamento ha acceso un dibattito acceso sul futuro della trasmissione sportiva in Italia, evidenziando come il diritto di accesso debba sempre prevalere.

(Adnkronos) – Le semifinali del Roland Garros 2025 non saranno trasmesse in chiaro. Le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che affronteranno domani, venerdì 6 giugno, rispettivamente Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per un posto in finale nello Slam parigino, saranno disponibili solamente sui canali Eurosport, visibili a pagamento. Una decisione che ha creato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner e Musetti non in chiaro al Roland Garros, è polemica tv. Binaghi: “Inaccettabile”

