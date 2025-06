Sinner-Djokovic Roland Garros 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Preparati a vivere un duello epico tra genio e esperienza: la semifinale di Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic promette emozioni indimenticabili. Questo incontro, che incarna una vera sfida generazionale, si svolgerĂ nel cuore del celebre torneo francese. Vuoi scoprire a che ora e dove vederla in diretta? Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un secondo di questa battaglia storica.

Semifinale che, in tutti i sensi, fa rima con sfida generazionale. L’ostacolo che il Roland Garros pone di fronte ad uno Jannik Sinner finora perfetto (cinque “cappotti” in altrettanti incontri senza mai ricorrere ad alcun tie-break) corrisponde al nome di Novak Djokovic, 38 anni compiuti due. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sinner-Djokovic, Roland Garros 2025: a che ora e dove vederla in diretta

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Binaghi: “Sinner-Berrettini è stata una tragedia. Non volevano Djokovic qui a Roma per il vaccino” - Angelo Binaghi, presidente della FITP, esprime la sua frustrazione riguardo a temi caldi come il vaccino di Djokovic a Roma e le dinamiche del tennis italiano.

Segui queste discussioni su X

DJOKOVIC PIEGA ZVEREV Nole batte in rimonta Sascha Zverev e si prende la semifinale del Roland Garros: il serbo sfiderĂ Jannik Sinner #Tennis #RolandGarros #Zverev Partecipa alla discussione

Parigi Super Nole Djokovic. A 38 anni batte il n.3 del mondo Zverev (in rimonta dopo il primo set perso) e venerdì sfiderà Sinner. 4-4 i precedenti con Jannik che ha vinto le ultime 3 sfide. Nole 24 Slam, 3 Roland Garros, 100 tornei vinti, 102 partite vinte al Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti