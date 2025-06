Sinner-Djokovic | guarda l' ultima sfida a Shanghai

Dopo la spettacolare finale di Shanghai, Jannik Sinner e Novak Djokovic si incontrano nuovamente, questa volta in semifinale a Roland Garros. La loro rivalità incanta gli appassionati di tennis, promettendo un match ricco di emozioni e adrenalina. Chi domenica alzerà il trofeo? La sfida è aperta e il mondo resta con il fiato sospeso, pronto a scoprire il nuovo capitolo di questa straordinaria storia sportiva.

L'ultima volta che Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono sfidati era la finale del Masters 1000 di Shanghai: a trionfare è stato il tennista azzurro. I due ora si ritrovano in semifinale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Djokovic: guarda l'ultima sfida a Shanghai

Il 'vecio' non molla. A 38 anni Djokovic vuole ancora dire la sua. Non avrà le gambe di un tempo, ma che testa. Batte Zverev 46 63 62 64 e ritrova Sinner per la prima volta da Shanghai. 4-4 il bilancio dei precedenti, di cui solo uno giocato su terra, il 1° a Monte Partecipa alla discussione

Un @DjokerNole per una volta certamente più onesto e sportivo di quei suoi fan che, dopo aver glorificato il più grande campione degli ultimi vent'anni, si apprestano a insultare, diffamare, odiare e gufare il predestinato per i prossimi venti. #Djokovic #Sinner Partecipa alla discussione

