sinistra italiana propone alla sindaca il salario minimo comunale

Sinistra Italiana propone alla sindaca l’adozione del salario minimo comunale, una risposta concreta all’aumento di precarietà che affligge cittadini e lavoratori italiani. In un’epoca in cui sembra non esserci via d’uscita, questa proposta si basa su esperienze virtuose già esistenti, dimostrando che un’alternativa è possibile e che il cambiamento si costruisce anche a livello locale. È ora di agire per un futuro più giusto e dignitoso.

"Di fronte all'aumento di precarietà esistenziale e lavorativa che caratterizza in particolar modo l'Italia si è portati a pensare che ormai non ci siano alternative possibili e che poco possono fare la cittadinanza o il piccolo Comune. In realtà questa narrazione conviene a chi specula e guadagna sulla precarietà". Lo afferma Sinistra Italiana secondo cui "l'alternativa è possibile perché esistono già un'infinità di esperienze virtuose in giro per l'Italia che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone". Per questo Sinistra Italiana ha deciso di lanciare il ciclo di iniziative 'Un Comune può.

