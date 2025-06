Simone Inzaghi si presenta all' Al Hilal ma in sottofondo la telecronaca è di un gol del fratello

Simone Inzaghi si presenta all'Al Hilal con entusiasmo, mentre in sottofondo risuona la telecronaca di un gol di Filippo, suo fratello. "Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal", dichiara il nuovo tecnico in un video social emozionante. Dopo quattro anni all'Inter, l'allenatore italiano firma un contratto da circa 50 milioni di euro. La sua avventura in Arabia Saudita sta per iniziare, aprendo un capitolo tutto nuovo nella sua carriera.

"Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal". Con un video diffuso sui social, l'Al Hilal ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Inzaghi, che ha appena salutato l'Inter dopo 4 anni sulla panchina nerazzurra. Il tecnico italiano, ex Lazio, ha firmato un contratto di due anni per circa 50 milioni di euro. Nelle immagini diffuse dal club saudita, in sottofondo si sente la telecronaca di un gol di Filippo Inzaghi, fratello di Simone, commentato dal giornalista Sandro Piccinini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Simone Inzaghi si presenta all'Al Hilal, ma in sottofondo la telecronaca è di un gol del fratello

