Simone Inzaghi si presenta all' Al Hilal ma in sottofondo la telecronaca è di un gol del fratello

Simone Inzaghi si presenta all'Al Hilal, ma il richiamo del passato risuona nelle immagini: in sottofondo, si ode la telecronaca di un gol di Filippo, suo fratello. "Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal." Con un contratto da 50 milioni per due anni, l'allenatore italiano lascia l'Inter per una nuova avventura in Arabia Saudita, pronto a scrivere un capitolo emozionante della sua carriera.

"Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal". Con un video diffuso sui social, l'Al Hilal ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Inzaghi, che ha appena salutato l'Inter dopo 4 anni sulla panchina nerazzurra. Il tecnico italiano, ex Lazio, ha firmato un contratto di due anni per circa 50 milioni di euro. Nelle immagini diffuse dal club saudita, in sottofondo si sente la telecronaca di un gol di Filippo Inzaghi, fratello di Simone, commentato dal giornalista Sandro Piccinini.

