Simone Inzaghi si è lasciato scappare una partita | da quanto tempo stava già pensando all’Al Hilal

Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, ha recentemente attirato l'attenzione con una dichiarazione che ha diviso i tifosi. In un'intervista ufficiale, si è lasciato sfuggire un commento che suggerisce come il sua attenzione fosse già rivolta all'Al Hilal, prima ancora di lasciare la panchina nerazzurra. Una frase che ha fatto storcere il naso a molti, sollevando interrogativi sui suoi reali sentimenti e progetti futuri.

Ai canali ufficiali dell'Al-Hilal, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul motivo per il quale ha scelto l'Arabia Saudita, sulle proprie ambizioni ed ha anche lasciato un messaggio ai tifosi dell'Inter #Inter #Inzaghi #Al-Hilal #SpazioInter Partecipa alla discussione

Che campionato troverà Simone Inzaghi in Arabia Saudita - Qualche miglioramento c'è stato, ma non abbastanza da renderlo davvero competitivo e attirare l'attenzione del pubblico europeo ... Scrive ilpost.it

Confusione fra i fratelli, i tifosi dell'Al Hilal omaggiano Filippo Inzaghi invece che Simone - "Welcome back ". Questo è uno dei numerosi commenti che hanno accompagnato un post pubblicato da Filippo Inzaghi sul proprio profilo Instagram. L'attuale allenatore del Pisa (in trattativa per approda ... msn.com scrive