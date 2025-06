Simone Inzaghi presentazione all’Al-Hilal con gaffe | social scatenati per il riferimento a Pippo

La presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Al-Hilal ha fatto il giro dei social, tra sorrisi e commenti scatenati. Il video ufficiale, infatti, ha sorpreso tutti con il sottofondo del celebre gol di Pippo Inzaghi nella finale di Champions del 2007, generando un'inaspettata gaffe che ha divertito i fan di tutto il mondo. Un dettaglio che ha aggiunto un tocco di ironia a questa nuova avventura internazionale.

Nel video di presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Al-Hilal, in sottofondo c'è il commento del gol di suo fratello Pippo nella finale della Champions Milan-Liverpool ad Atene nel 2007. Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al-Hilal, ormai è ufficiale. Il club dell'Arabia Saudita ha presentato il tecnico che pochi giorni fa ha lasciato l'Inter dopo 4 anni intensi, con un video che, però, ha scatenato più di un sorriso, perché caratterizzato da una vera e propria gaffe.