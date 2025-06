Simone Inzaghi l’incredibile beffa nell’annuncio dell’Al Hilal Scambiato per il fratello Pippo l’audio imbarazzante in sottofondo – Il video

Simone Inzaghi, appena arrivato all’Al-Hilal con il contratto più ricco di sempre nel calcio, si confronta già con un’imbarazzante gaffe durante la presentazione ufficiale. Nei minuti finali del video, progettato con cura, si cela un dettaglio che ha fatto infuriare i tifosi: l’audio di Sandro Piccinini che annuncia una rete… ma a chi? Scoprite questa incredibile beffa che sta facendo il giro del web.

Non è iniziata con il piede giusto l’avventura all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, fresco di firma sul contratto che lo rende l’allenatore più pagato della storia del calcio. Negli ultimi secondi del video di presentazione, curato dei minimi dettagli dalla squadra saudita, è nascosta una gaffe clamorosa: l’inconfondibile grido del telecronista Sandro Piccinini che grida «Inzaghi, Inzaghi, rete». Niente di strano? Non proprio, visto che lo spezzone usato per Simone Inzaghi è il commento al gol che suo fratello Pippo nel 2007 segnò contro il Liverpool e che permise al Milan di mettere le mani sulla sua settima Champions League. 🔗 Leggi su Open.online