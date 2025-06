Simone Inzaghi arriva in Arabia dopo l’addio all’inter ma accade l’impensabile | gaffe clamorosa VIDEO

Simone Inzaghi, dopo un emozionante addio all’Inter, vola in Arabia per una nuova avventura con l’Al Hilal. Ma ciò che avrebbe dovuto essere un momento di entusiasmo si trasforma in una gaffe clamorosa, catturata in un video virale. Un episodio che ha lasciato il mondo del calcio senza parole, pronti a scoprire come il tecnico si riprenderà da questa imprevista battuta d’arresto. La sua storia continua, e chissà cosa ci riserverà il futuro.

«Io sono Simone Inzaghi, e oggi comincia la mia storia con l'Al Hilal». Con questa frase, pronunciata in un video diffuso dai canali ufficiali del club, Simone Inzaghi ha voltato pagina dopo quattro stagioni ad alta intensità sulla panchina dell' Inter. Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe e due finali europee hanno consolidato la sua reputazione di tecnico affidabile e votato al calcio offensivo. Ora il salto in Saudi Pro League: contratto biennale da circa 50 milioni di euro complessivi, un ingaggio che mette il tecnico piacentino nello stesso Olimpo salariale dei colleghi più pagati al mondo.

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

I primi cinque allenatori più pagati al mondo: 1) DIEGO PABLO SIMEONE (Atletico Madrid) Stipendio lordo annuale: 34 milioni di euro Contratto fino al 2027 2) SIMONE INZAGHI (Al Hilal) Stipendio lordo annuale: 26 milioni di euro Contratto fino al 2028 3) PE Partecipa alla discussione

Simone #Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al-Hilal, annunciato poche ore dopo la separazione ufficiale dall'Inter È diventata virale però la gaffe del club saudita che nel video di presentazione del tecnico, in sottofondo fa sentire la telecronaca di un gol... del Partecipa alla discussione

