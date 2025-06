Simona Ventura furiosa all’Isola dei Famosi | Jasmin come ti permetti? Chiara ha rischiato di morire

Nella quinta puntata de L'Isola dei Famosi, il clima si fa infuocato tra Simona Ventura, Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. La tensione esplode quando Jasmin accusa Chiara di vittimismo, mentre Simona interviene duramente, ricordando i femminicidi italiani e l'importanza di rispettare storie di sofferenza. Un episodio che mette in luce le ferite profonde e il valore della solidarietà tra donne, sottolineando quanto sia fondamentale affrontare certi temi con rispetto e sensibilità.

Jasmin accusa Chiara di vittimismo, ma Simona Ventura interviene duramente ricordando i femminicidi in Italia e l'importanza di non sminuire certe storie. La quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno, era particolarmente attesa dal pubblico. Al centro dell'attenzione, le frasi gravemente offensive rivolte da Jasmin Salvati a Chiara Balistreri, concorrente e vittima in passato di abusi e violenze da parte del suo ex compagno. Jasmin aveva accusato Chiara di usare la sua storia per ottenere visibilità, scatenando un'ondata di indignazione. La reazione alle accuse di Jasmin Alla vigilia della diretta, erano intervenuti i genitori di Chiara e il Codacons, chiedendo che la produzione prendesse provvedimenti seri contro l'ex volto di Italia Shore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it