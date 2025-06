Silent Hill F | data di uscita edizioni piattaforme prenotazioni e dettagli sul gameplay

Il mondo del survival horror si appresta a vivere un nuovo capitolo con Silent Hill F, il tanto atteso titolo di NeoBards Entertainment, che promette di rivoluzionare l’universo della saga. Con una data di uscita prevista entro la fine del 2025, il gioco arriverà su diverse piattaforme, offrendo ai fan un’immersione totale in un’ambientazione sconvolgente e affascinante. Scopriamo insieme tutte le novità sul gameplay, le edizioni disponibili e come prenotarlo per non perderci nulla!

Il mondo dei videogiochi di genere survival horror si prepara a un nuovo capitolo con l'attesissimo Silent Hill f. Sviluppato da NeoBards Entertainment, noto per titoli come Resident Evil Resistance e Resident Evil Re:Verse, il gioco sarà pubblicato da Konami e arriverà sugli scaffali entro la fine del 2025. La sua uscita rappresenta una novità significativa nel franchise, portando i giocatori in un'ambientazione completamente nuova e diversa rispetto ai precedenti titoli. In questo articolo, verranno analizzati dettagli sulla data di rilascio, le edizioni disponibili, le piattaforme supportate e alcune anticipazioni sul gameplay.

