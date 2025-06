Sile Garden un' estate di musica ed eventi ai Giardinetti di Sant' Andrea

Sile Garden trasforma i Giardinetti di Sant’Andrea in un vivace palcoscenico di musica ed eventi, portando energia e rinascita nel cuore di Treviso. Con iniziative che uniscono cultura, socialità e divertimento, questa estate promette di essere un momento di rinascimento cittadino. Perché solo attraverso progetti concreti e coinvolgenti possiamo davvero riscoprire e valorizzare le bellezze della nostra città. La magia sta per cominciare!

«Per far rinascere Treviso non basta la repressione, ci vuole anche un progetto concreto di rigenerazione». Il sindaco Mario Conte ha inaugurato con queste parole, giovedì 5 giugno, la nuova rassegna di eventi dell'estate trevigiana: Sile Garden. Ai Giardinetti di Sant’Andrea in via Toniolo, a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Sile Garden, un'estate di musica ed eventi ai Giardinetti di Sant'Andrea

In questa notizia si parla di: Sile Garden Estate Eventi

Cultura e sociale, i giardini di Sant'Andrea ospitano da giugno a settembre "Sile Garden" - Da giugno a settembre, i Giardini di Sant'Andrea a Treviso ospitano Sile Garden, un innovativo progetto culturale e sociale di nusica.

"Notti magiche" a Silea: tre mesi di eventi non-stop per grandi e piccini. Domani, 20 giugno, il primo spettacolo - SILEA (TREVISO) - Un'estate ricca di eventi per tutte le età ... in scena nei luoghi più caratteristici del paese: dal lungo Sile al parco dei Moreri, dai sagrati delle chiese alla piazza. Si legge su ilgazzettino.it

Torna il Festival Sile Jazz con 19 appuntamenti in 14 comuni e tre province - Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21, con prenotazione obbligatoria su OOOH.Events (link disponibili sul sito e alla pagina Facebook di Sile Jazz). Si parte venerdì 4 giugno, in grande ... Come scrive padovaoggi.it

Cosa fare a Milano in estate: la festa del gelato, GAM giardino da esplorare