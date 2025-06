Sikera schierato per la cittadinanza | Migranti che vivono qui sono italiani

Amanuel Sikera, consigliere comunale di Pisa, si schiera con determinazione per la cittadinanza, sottolineando come i migranti vivano qui da tempo e siano ormai parte integrante della comunità. La sua scelta di votare "sì" al referendum riflette una posizione personale e solidaristica, diversa da quella dei suoi alleati di centrodestra. Ma cosa lo spinge a prendere questa strada? La risposta apre un dibattito sulla complessità del tema delle migrazioni e sull'importanza di un dialogo più aperto e inclusivo.

Amanuel Sikera, consigliere comunale della lista civica Pisa al centro e origini eritree: andrà a votare per i referendum? "Andrò a votare, chiederò la sola scheda gialla, quella sul quesito della cittadinanza, e voterò sì". Posizione diversa rispetto ai partiti della sua coalizione di centrodestra che governa Pisa, perché? "Il tema delle migrazioni è molto complesso, quasi sempre oggetto di strumentalizzazioni, da parte di tutte le forze politiche, soprattutto quando si avvicina una tornata elettorale. I dati mostrano che il fenomeno non solo è sotto controllo, ma in diminuzione. Se non vogliamo creare fratture sociali, dobbiamo impegnarci affinché la realtà giuridica prenda atto della realtà sociale.