Siena celebra Marina Bossini | Un faro per generazioni di infermieri

Siena, 5 giugno 2025 - L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) della provincia di Siena esprime profonda soddisfazione per la Medaglia di Civica Riconoscenza a Marina Bossini, infermiera senese di straordinario valore umano e professionale. “Sin dal nostro insediamento – si legge nella nota dell’Opi Siena - nel novembre 2024, abbiamo sentito forte il desiderio di proporre la sua candidatura, consapevoli del significato che Marina rappresenta per tutta la comunità infermieristica senese. È per questo che, fin dai primi giorni del nostro mandato, abbiamo coinvolto Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo Metropolita di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino, affinché potesse sostenere, con la sua autorevolezza, una proposta che per noi non era semplicemente simbolica, ma necessaria”. 🔗 Leggi su Lanazione.it