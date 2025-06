Sicurezza nuove telecamere per controllare gli accessi alla città

Jesi compie un passo importante verso una città più sicura e moderna con l’installazione di nuove telecamere e sistemi avanzati di lettura targhe agli accessi. Questa innovazione, frutto di un investimento di 125mila euro, rafforzerà il controllo e la prevenzione, garantendo maggiore tranquillità ai cittadini. La Giunta ha appena approvato il progetto esecutivo, aprendo la strada a un futuro più sicuro e protetto per tutti.

Passi in avanti per rafforzare la sicurezza urbana, grazie a un nuovo impianto di lettura targhe agli accessi di Jesi. La Giunta, infatti, ha approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo, che permetterà di presentare la richiesta di finanziamento nell'ambito delle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città'. Si tratta di un progetto da 125mila euro, che prevede l'installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza con tecnologia Anpr in sei punti chiave di ingresso, ovvero le vie Ancona, Fontedamo, Marconi, Roma, San Marcello e Paradiso. L'obiettivo è dotare le forze dell'ordine di uno strumento efficace per il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria.

Sicurezza: in arrivo 63 nuove telecamere per controllare le targhe dei mezzi che accedono in città

