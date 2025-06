Sicurezza in centro storico i negozi di vicinato dovranno chiudere alle ore 20

In un nuovo passo verso la sicurezza urbana, il centro storico si prepara a una rivoluzione nelle abitudini di negozi di vicinato. Dal 20 giugno, i negozi fino a 250 metri quadri nelle zone centrali chiuderanno alle 20, garantendo maggiore tutela e tranquillità per residenti e visitatori. Questa misura, frutto dell’ordinanza del sindaco Massimo, mira a valorizzare il cuore della città e a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Dal 20 giugno gli esercizi di vicinato fino a 250 metri quadri di superficie che si trovano nel centro storico e in altre strade vicine alla corona dei viali dovranno chiudere alle 20 e non potranno riaprire prima delle 6 del giorno dopo. Lo prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Massimo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sicurezza in centro storico, i negozi di vicinato dovranno chiudere alle ore 20

