Sicurezza il Sap | I rinforzi non bastano

Dopo un inverno segnato da gravi episodi di violenza, culminati a marzo con l’omicidio di un giovane di 24 anni e preceduti dalla brutale aggressione a una poliziotta a San Benedetto, il segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia (Sap) di Ascoli Massimiliano d’Eramo lancia un appello deciso per una gestione più rigorosa della movida estiva. Un appello che chiama in causa i gestori dei locali di intrattenimento della provincia di Ascoli. "Accogliamo positivamente i rinforzi estivi e l’arrivo stabile di nuovi colleghi – dichiara d’Eramo – ma non bastano. Servono misure più incisive: troppo spesso la notte diventa teatro di violenze e disordini per l’assenza di buon senso e regole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it