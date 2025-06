sicurezza il decreto è legge

In un clima di tensione e passione, il decreto Sicurezza diventa legge con un risultato schiacciante. La seduta senatoria più tumultuosa degli ultimi anni testimonia le forti divisioni politiche e le sfide dell’ordinamento democratico. Tra urla, contestazioni e parole dure, si delineano i contorni di una legge che influenzerà profondamente il futuro del sistema di sicurezza nel nostro Paese. Una svolta che non lascia indifferenti.

"Se vuoi fare il fascista di Colle Oppio, ci vediamo a Colle Oppio", gli urla in faccia Carlo Calenda. Lo segue Graziano Delrio, paonazzo dalla rabbia: "Dici cose assurde!". Nella seduta più tempestosa che il Senato abbia vissuto negli ultimi anni, quella che vede diventare legge dello Stato con 109 sì, 69 no e un’astensione il decreto Sicurezza blindato dalla fiducia, il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (FdI), riesce a trasformare in guerriglieri persino il mite senatore democratico e il ’responsabile’ leader di Azione: "Per chi propugna la dottrina Salis e porta in Parlamento chi predica le occupazioni abusive, capisco che preferiate stare dalla parte della criminalità organizzata", attacca il meloniano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net