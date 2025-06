Sicurezza antisismica delle scuole Via ai lavori alle medie dello ’Sforzi’

Pronto a garantire un futuro più sicuro ai nostri studenti, Massarosa dà il via a un importante intervento di edilizia scolastica. Con un investimento di oltre un milione e mezzo di euro, si procederà con l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Piano di Conca, parte dell’Istituto Armando Sforzi. Al termine delle lezioni, e dunque ormai tra pochi mesi, i giovani studenti potranno studiare in ambienti più sicuri e resilienti, perché la sicurezza non può aspettare.

Prende il via un nuovo intervento di edilizia scolastica sul territorio di Massarosa. Sono stati consegnati alla ditta che si è aggiudicata la gara i lavori per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Piano di Conca: l'intervento, che si concentra dunque sul plesso dell'istituto comprensivo 'Amrnado Sforzi', ha un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro. Al termine delle lezioni, e dunque ormai tra pochi giorni, le operazioni si concentreranno sull'adeguamento antisismico del fabbricato; dopodiché si passerà a completare l'adeguamento antincendio e l'efficientamento energetico dell'edificio.

VULNERABILITA EDIFICI SCOLASTICI