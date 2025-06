Sicurezza a Terni | Lavoro sinergico per evitare una deriva Gli strumenti | Pattugliamento sorveglianza ed illuminazione

La sicurezza a Terni rappresenta una priorità condivisa, richiedendo un impegno sinergico tra istituzioni e cittadini. La percezione di insicurezza, diffusa nelle zone centrali e nella ZTL, richiede interventi mirati: pattugliamenti frequenti, sorveglianza attiva e un’illuminazione efficace. Solo attraverso una strategia coordinata possiamo contrastare efficacemente questa deriva. Emidio Gubbiotti, capogruppo del Pd, si è fatto portavoce delle esigenze dei cittadini, sottolineando l’importanza di un lavoro congiunto per rendere la nostra città più sicura e vivibile

“La percezione di insicurezza è ormai diffusa. In diverse zone del centro, più nello specifico nella zona della Ztl, ed in alcuni giorni della settimana negli orari notturni si evidenziano le criticità maggiori”. Il capogruppo del Pd Emidio Gubbiotti interviene alla nostra redazione di www. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Sicurezza a Terni: “Lavoro sinergico per evitare una deriva”. Gli strumenti: “Pattugliamento, sorveglianza ed illuminazione”

