Sicilia in piazza per la sanità anche Conte sarà a Palermo | Non si può attendere 8 mesi per un referto sul tumore

Uniamo le voci per rivendicare una sanità giusta e tempestiva in Sicilia. Il 15 giugno, Palermo si trasformerà nel palcoscenico di un movimento condiviso, con Giuseppe Conte e altre forze politiche e sociali che scendono in piazza contro gli abusi e le inefficienze del sistema sanitario locale. È il momento di agire, perché nessuno dovrebbe aspettare otto mesi per un referto sul tumore.

Ci sarà anche il leader del M5S Giuseppe Conte il 15 giugno in piazza a Palermo alla manifestazione contro lo sfascio della sanità siciliana indetta dai pentastellati e alla quale parteciperanno anche Pd, Avs, Controcorrente, Psi, la Cgil e altre forze politiche, associazioni e aggregazioni come.

