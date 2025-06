Siamo migliori dei piloti di F1 | la surreale lite tra Toto Wolff e i tassisti romani Cosa ha detto il team principal Mercedes

In un mondo dove le rivalità sono ormai all’ordine del giorno, una disputa tra i piloti di F1 e i tassisti romani sta catturando l’attenzione internazionale. La recente dichiarazione di Toto Wolff ha acceso gli animi, portando Loreno Bittarelli, presidente dei tassisti di Roma, a rispondere con un’affermazione sorprendente: “Siamo migliori dei piloti di F1”. Ma cosa ha realmente scatenato questa surreale lite? Scopriamolo insieme.

“Siamo migliori dei piloti di F1”. A parlare è Loreno Bittarelli, il presidente di un’associazione di tassisti a Roma, intervistato dalla testata austriaca Oe24. Non una dichiarazione “a caso”, ma una risposta a Toto Wolff. Proprio così: è in corso una surreale lite tra i tassisti romani e il team principal della Mercedes in Formula 1, che sta appassionando la stampa tedesca. Come mai? Tutta “colpa” di una recente dichiarazione di Wolff, che ha indirettamente criticato Max Verstappen facendo un paragone che ha destato scalpore: “Max si è comportato come alcuni tassisti a Roma o a Napoli, senza regole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it