Si sente male e entra in un bar viene sequestrata e violentata dal titolare | revocata la licenza del locale

Una drammatica vicenda di violenza scuote la nostra comunità: una donna, dopo essersi sentita male, ha cercato aiuto in un bar ma è stata vittima di un grave reato. La sua testimonianza ha portato alla revoca della licenza del locale, segnando un passo importante nella lotta contro l’impunità e la tutela delle vittime. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa orribile vicenda e come si sta reagendo di fronte a tali episodi.

Si è sentita male, è entrata in un bar per chiedere aiuto. Il titolare l'ha sequestrata e violentata nella cantina del locale: i carabinieri ne hanno revocato la licenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Casa di riposo abusiva, ospitava sei anziani. Titolare denunciato