Si presenta in Questura per rinnovare il permesso di soggiorno Finisce in carcere

Una semplice visita in questura per il rinnovo del permesso di soggiorno si trasforma in un drammatico episodio: un uomo di 29 anni, presentatosi a Sondrio, scopre di avere tre ordini di carcerazione pendenti. La sua volontà di regolarizzare la propria posizione si scontra con un passato complicato, che lo vede ora dover affrontare un anno di reclusione per evasione e altri 16 mesi per violazioni legate alle sostanze. La vicenda evidenzia come le procedure di immigrazione possano riservare sorprese inaspettate.

Quando si è presentato all' Ufficio Immigrazione della Questura di Sondrio per regolarizzare la propria posizione è emerso che l'uomo, 29 anni, fosse gravato da ben tre distinti ordini di carcerazione emessi dall' Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Venezia per sentenze di condanna divenute definitive. Ha da scontare un anno di reclusione per evasione, 16 mesi per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti: è stato arrestato, è in carcere.

