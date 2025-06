Si mette molto male Dino e Alham relegati sull’ultima spiaggia da soli È caos all’Isola dei Famosi

intensa e autentica, potrebbe rappresentare l’ultima chance per Dino e Alham di dimostrare il loro vero spirito di sopravvivenza e riscatto. Con il clima ormai esplosivo e le tensioni alle stelle, l’Isola dei Famosi si trasforma in un vero campo di battaglia dove ogni decisione conta. Riusciranno i due a superare le avversità e a riconquistare il favore del pubblico? La risposta si nasconde tra le sfide che li attendono.

Il clima sull'ultima spiaggia dell' Isola dei Famosi si è fatto subito teso, a poche ore dallo sbarco di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Dopo essere stati eliminati dal televoto durante la puntata andata in onda mercoledì 4 giugno, i due concorrenti si sono ritrovati da soli, isolati dal gruppo principale, su una seconda isola honduregna. Ma l'idea di una seconda possibilità, lontani dalle dinamiche del gruppo e immersi in un'esperienza più intima e impegnativa, non sembra aver prodotto l'effetto sperato. A dare voce al malumore iniziale è stata proprio Ahlam El Brinis, modella ed ex volto di SportItalia, che non ha nascosto un certo disappunto nel trovarsi in coppia con Giarrusso.