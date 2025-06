Si lancia dal quarto piano con la casa in fiamme giallo sulla donna morta a Milano Prima la lite con il compagno la porta chiusa dall’esterno

Una tragedia sfiorata a Milano: una donna brasiliana di 48 anni si è gettata dal quarto piano nel tentativo di salvarsi da un incendio scoppiato nella sua abitazione, dove la porta era stata chiusa dall’esterno. La scena drammatica si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Abruzzi, lasciando dietro di sé un’ombra di mistero e dolore. La vicenda si arricchisce di un ulteriore elemento inquietante, coinvolgendo il suo compagno e le circostanze che hanno portato a questa tragica scelta.

Era chiusa dall’esterno la porta dell’appartamento al quarto piano da cui la scorsa notte una 48enne brasiliana si è lanciata per tentare di sfuggire a un incendio, morendo per l’impatto con il suolo. L’allarme è scattato pochi minuti dopo l’1 di notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno in un edificio su viale Abruzzi, a Milano. Il compagno della donna, connazionale 45enne, è stato trovato dalla polizia in un bar poco distante dallo stabile in condizioni alterate ed è stato sentito in questura. Secondo il racconto di alcuni testimoni, i due avrebbero avuto un violento litigio, non si sa se nelle ore precedenti all’incendio o subito prima. 🔗 Leggi su Open.online

Donna si lancia dal quarto piano per salvarsi da un in incendio: morta - In un gesto di disperata corsa alla sopravvivenza, una donna brasiliana di 48 anni si è lanciata dal quinto piano di un edificio milanese per sfuggire a un incendio, perdendo tragicamente la vita.

